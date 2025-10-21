米プロフットボールNFLのバッカニアーズなどでランニングバック（RB）として活躍したダグ・マーティン容疑者が36歳で死亡したとスポーツ専門局ESNが20日、報じた。オークランド警察が発表したもので、18日未明に住居侵入の通報を受けて警官が出動し、マーティン容疑者と遭遇。格闘の末に拘束した直後に同容疑者の反応がなくなり、駆けつけた救急隊員が医療処置を施したあと地元の病院へ搬送したが、死亡が確認されたという。