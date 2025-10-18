日本維新の会の吉村洋文代表が１８日、「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」（日本テレビ系）に生出演し、国民民主党の玉木雄一郎代表の振る舞いについて言及した。公明党が自民党の連立離脱後、維新が自民と急接近。国民と自民は政策が近いとされていたが立憲民主党、国民、維新で３党協議を進めていた。にも関わらず維新が自民と急接近したことに玉木氏は「二枚舌」と批判していた。吉村氏は「他党の批判をするよりも、