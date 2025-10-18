カンボジア当局の犯罪団地取り締まりで摘発されて現地留置場に拘禁された韓国人約60人を送還するチャーター機が18日（現地時間）、首都プノンペンを出発して仁川（インチョン）へ向かった。送還対象者64人を乗せた大韓航空チャーター機はこの日午前1時15分（日本時間午前3時15分）ごろ、プノンペン郊外のテチョ国際空港を離陸した。チャーター機はこの日午前8時45分ごろ仁川（インチョン）国際空港に到着する予定だ。これに先立ち