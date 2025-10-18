今季限りでの退任を表明したＤｅＮＡ・三浦大輔監督（５１）の後任として、相川亮二ディフェンスチーフコーチ兼野手コーチ（４９）が内部昇格することが１７日、分かった。三浦監督の辞意を受け、後任人事に本格着手した球団は、外部招聘（しょうへい）も含めて幅広くリストアップ。指揮官の右腕としてチームを支えてきた相川コーチに白羽の矢を立てた。相川コーチは球団ＯＢで、１９９４年度ドラフト５位で横浜（現ＤｅＮＡ）