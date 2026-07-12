DeNA・藤浪晋太郎投手に声をかける相川亮二監督日テレNEWS NNN

今季初登板の藤浪晋太郎は「難しい登板だった」相川亮二監督が言及

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • DeNA相川亮二監督が先発の藤浪晋太郎投手の投球を振り返った
  • 藤浪投手は今季初登板で3回3失点、6四球と制球に苦しんだ内容だった
  • 相川監督は自らマウンドへ赴き「やってきたことを出そうぜ」と声をかけた
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