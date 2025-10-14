フリーマーケットアプリ大手のメルカリは14日、短時間のアルバイトやパートの仕事に応募できる「メルカリハロ」を12月18日で終了すると発表した。競争激化や成長見通しを踏まえて撤退を判断した。メルカリによると、2024年3月にサービスを開始し、今年6月には登録者が1200万人を突破したという。同種の事業では後発で、フリマアプリ利用者を中心に登録の拡大を図っていた。今後、介護と医療関連の求人に関しては、ベネッセキ