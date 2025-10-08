本格スイーツが手軽に買えるのがコンビニの嬉しいところ。定番から季節限定までラインナップが充実していて、行くたびに新しい発見がありますよね。今回は【ファミリーマート】に登場した、秋の味覚“さつまいも”を堪能できる新作スイーツ情報をお届け。食欲の秋にぴったりのラインナップは要チェックです。 秋の夜長にぴったり！「お月見タルト カスタードムースのタルト」 「香ば