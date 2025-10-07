とあるイベントでの仮装に卒塔婆を取り入れようと考えた、Xユーザーの「高嶺」さん。弟に協力を頼んだところ、想像以上の“呪物”が完成してしまいました。しかも制作工程にはかなりゾッとする内容が含まれており……。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■完成度が高すぎる自作卒塔婆 塗装作業中は「呪いのビデオを見せていた」高嶺さんがこのほどXに投稿したのは、リアルな卒塔婆の画像。壁に立てかけら