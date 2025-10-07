少子化の余波で兵役資源が速いペースで減少し、早ければ2033年から現役入隊者数が10万人台に減る見込みだ。国軍の常備兵力は現在約45万人であり、予備戦力（約260万人）を合わせても、800万人を超える北朝鮮と比較して不足する水準だ。国防力の低下が近く現実化するという指摘が出ている。兵務庁が国会国防委員会の林鍾得（イム・ジョンドゥク）国民の力議員室に提出した資料によると、兵役資源の20歳の男性の人口は2025年の22万40