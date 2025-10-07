スターバックスが贈るハロウィンの季節が、ついに到来♡2025年の主役は、いたずら好きな“黒猫”をモチーフにした『アサイー ベリー フラペチーノ®』。ザクザク食感とベリーの甘酸っぱさが楽しめる限定ドリンクです。また、黒猫デザインのタンブラーやボトルなど遊び心たっぷりのアイテムも登場。スターバックスの魔法がかけられたハロウィンコレクションを、ぜひチェ