スターバックスの“黒猫フラペチーノ”がかわいすぎ！ハロウィン限定コレクションもチェック♪
スターバックスが贈るハロウィンの季節が、ついに到来♡2025年の主役は、いたずら好きな“黒猫”をモチーフにした『アサイー ベリー フラペチーノ®』。ザクザク食感とベリーの甘酸っぱさが楽しめる限定ドリンクです。また、黒猫デザインのタンブラーやボトルなど遊び心たっぷりのアイテムも登場。スターバックスの魔法がかけられたハロウィンコレクションを、ぜひチェックしてみて♪
スターバックスの“黒猫フラペチーノ”が登場♡
価格：＜持ち帰り＞717円／＜店内＞730円（税込）
10月10日（金）より全国のスターバックス店舗で販売される『アサイー ベリー フラペチーノ®』（通称：黒猫フラペチーノ®）。
アサイー、ラズベリー、カシス、ブラックベリーフレーバーをブレンドしたフルーティーな味わいに、ザクっとしたブラッククランチがアクセント。
仕上げのブラックショコラソースと猫耳チョコレートが、まるで黒猫がカップから顔をのぞかせるようなかわいらしさを演出します。
販売期間：2025年10月10日（金）～
取扱店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
ねこねこのクリスマスケーキ、かわいさ満点の新作がついに登場！
黒猫アイテムでハロウィンをもっと楽しく♪
同日発売の黒猫モチーフアイテムも見逃せません。カップに隠れたり、「MEOOW（ミャーオ）」と鳴くような表情がキュートな黒猫たちをデザイン。
立体フィギュア付きボトルやグローインザダーク仕様のタンブラーなど、遊び心あふれる限定コレクションです。
＜発売アイテム一覧（税込）＞
・ステンレスボトルキャット355ml：5,600円
・コールドカップタンブラーキャット473ml：2,800円
・ロゴコールドカップタンブラーグローインザダーク710ml：3,550円
・ケース付カトラリーセットキャットアンドゴースト：2,400円
・ベアリスタMini：2,750円
・ステンレスボトルグリッターパープル444ml：4,900円
・ステンレスTOGOボトルキャット473ml：5,500円
・カーヴドステンレスボトルキャット355ml：4,700円
・耐熱グラスマグキャット296ml：2,800円
・マグゴーストグローインザダーク355ml：2,600円
販売期間：2025年10月10日（金）～
取扱店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
秋限定『アサイー ベリー ゆず シトラス ＆ ティー』も♡
価格：＜持ち帰り＞579円／＜店内＞590円（税込）
同時発売の『アサイー ベリー ゆず シトラス ＆ ティー』は、アサイーベリーの華やかな酸味に、ブラックティーの深みとゆずの爽やかさを合わせた秋らしいティービバレッジ。
飲むたびにシトラス果肉の香りが広がり、気分までリフレッシュできます♪
販売期間：2025年10月10日（金）～
取扱店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
黒猫とともに、甘くて遊び心あるハロウィンを♡
2025年のスターバックス ハロウィンは、いたずら好きな黒猫が主役。かわいらしい限定ドリンクに、遊び心あふれる黒猫アイテムの数々…。
見て、飲んで、持って楽しめる、特別なハロウィンコレクションです。黒猫たちと一緒に、心までときめく秋のひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♡