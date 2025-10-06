ブラムハウス・プロダクションズ製作、スコット・デリクソン監督作『ブラックフォン ２』（原題：BLACK PHONE 2）が11月21日(金)より日本公開されることが決定した。前作は、2022年に劇場公開された『ブラック・フォン』。子供ばかりを狙う殺人鬼グラバーに誘拐・監禁された少年フィニーが、断線した黒電話を通じて死者たちからのメッセージを聞き、それを頼りに命がけで脱出する様が描かれた。今作では事件の４年後、まだ心の傷が