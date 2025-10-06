ブラムハウス・プロダクションズ製作、スコット・デリクソン監督作『ブラックフォン ２』（原題：BLACK PHONE 2）が11月21日(金)より日本公開されることが決定した。

前作は、2022年に劇場公開された『ブラック・フォン』。子供ばかりを狙う殺人鬼グラバーに誘拐・監禁された少年フィニーが、断線した黒電話を通じて死者たちからのメッセージを聞き、それを頼りに命がけで脱出する様が描かれた。今作では事件の４年後、まだ心の傷が癒えていないフィニーに再び訪れる危機を描いている。あの日死闘を繰り広げ、殺したはずの殺人鬼グラバーが現れるのだ。

グラバーを演じたイーサン・ホークを始め、フィニー役メイソン・テムズ、妹グウェン役のマデリーン・マックグロウがそれぞれ続投する。監督は引き続きスコット・デリクソン。

併せて予告編が解禁。前作で予知夢によって兄を捜索していたグウェンが「恐ろしい夢を見たの」と告げ、物語が再び幕を開ける。かつてフィニーが監禁されていた地下室は廃墟と化しているが、黒電話は残されており、けたたましく鳴り響いている。そして、死んだグラバーが姿を現し……。

『ブラックフォン ２』

11月21日(金)劇場公開