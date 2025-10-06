エンゼルスがヤクルト・村上宗隆内野手（２５）の獲得に本腰を入れている模様だ。大リーグ公式サイトのエンゼルス番として知られるレッド・ボリンジャー記者は５日（日本時間６日）、自身のＸで「エンゼルスのミナシアン氏（ＧＭ）は三塁手と中堅手の追加にも関心があるだろうと語った。左利きのバットが理想的でしょう」と投稿。選手名は記されてなかったが、エンゼルス専門サイト「ハロー・ハングアウト」は「間もなくフリ