¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦²ÂÆà¤¬¥â¥é¥Ï¥éµ¤Ì£¤Î¸øÌ³°÷¤ÎÉ×¡¦Ë®É×¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ëµ¤¤Å¤­¡¢²¿ÅÙ¤â¤Ï¤°¤é¤«¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÉÔÎÑ¤Î¾Úµò¤ò½¸¤á¤ÆÆ®¤¦¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºî¼Ô¡¦¤Ï¤¿¤±¡Ã¤Þ¤ó¤¬Åê¹Æ(@hatake_0123_)¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ø¸øÌ³°÷¤ÎÉ×¤È½¤Íå¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡ÙÂè7ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¿¦¾ì¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿É×¡¦Ë®É×¤È·ëº§¤·¡¢Àì¶È¼çÉØ¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÂÆà¤µ¤ó¡£¿·º§Åö½é¤Ï¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËË®É×¤Îµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ©hatake_0123_