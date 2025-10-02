韓国国籍を放棄した兵役義務対象者が過去5年間で2万人近いことが分かった。一方、外国永住権者など国外移住者のうち志願入隊を申請した人は約2800人だった。黄熙（ファン・ヒ）共に民主党議員が1日、兵務庁から受けた資料によると、2021年から今年8月まで兵役義務対象者（18〜40歳）のうち1万8434人が国籍を放棄した。今年の現役入隊規模が20万人である点を考慮すると、兵役資源の10人に1人の割合だ。事由別に見ると、留学など長期