実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が24日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、一部業種の入国拒否が相次いでいる件について言及した。セクシー女優・福田ゆあはXで「ニュージーランドの留置所入ってました」と驚きの報告。「ニュージーランドの留置所入ってました。入国の際、6時間以上尋問を受け、薬物検査をされた挙句、入国拒否警察10人程来て荷物没収され、汚い独房にいれられて、只今日本へ強制送還」と明かし