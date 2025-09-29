◇セ・リーグ中日4-2阪神（2025年9月28日甲子園）中日・岡林が2試合連続の3安打猛打賞で今季162安打とし、3年ぶり2度目となる最多安打のタイトルへ前進した。初回先頭で一塁内野安打を放つと、5回2死で右前打。8回1死では鮮やかに中前へ運んだ。井上監督は「あいつは“（タイトルとか）そんなこと知らないよ”って言うけど、言っているだけ。獲れるものは獲りにいきなさいよって話」と期待した。