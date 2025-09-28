ドローンやアクションカメラのメーカーであるDJIから、小型のウェアラブルアクションカメラ「Osmo Nano」が2025年9月23日(火)に登場しました。マグネットでカメラ本体を分離できるモジュラーデザインとなっており、カメラ部分は重量わずか65gと軽量かつコンパクト、そして最大4K・60fpsの映像を撮影可能となっています。そんなOSMO Nanoに一足早く触ることができたので、設定などをチェックしつつ、実際に動画を撮影してみました。