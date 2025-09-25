銀座コージーコーナー（東京都中央区）が、ディズニー作品の悪役キャラクター「ヴィランズ」をプチケーキで表現した「＜ディズニー＞ヴィランズコレクション（8個入）」を10月1日から発売します。「オリジナルペアセットBOX」もらえる2024年にも発売された「＜ディズニー＞ヴィランズコレクション（8個入）」が、今年も登場。ダークな世界観が、ケーキのデコレーションやフィルム、専用ボックスのデザインで表現されています。