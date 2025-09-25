銀座コージーコーナー（東京都中央区）が、ディズニー作品の悪役キャラクター「ヴィランズ」をプチケーキで表現した「＜ディズニー＞ヴィランズコレクション（8個入）」を10月1日から発売します。

「オリジナルペアセットBOX」もらえる

2024年にも発売された「＜ディズニー＞ヴィランズコレクション（8個入）」が、今年も登場。ダークな世界観が、ケーキのデコレーションやフィルム、専用ボックスのデザインで表現されています。

プチケーキのラインアップは全8種。BOXの前列には「ライオン・キング」のスカーをイメージした「ピスタチオとホワイトチョコホイップクリームのロールケーキ」、「白雪姫」の女王をイメージした「青りんごジャム入りりんごムース」、「アラジン」のジャファーをイメージした「オレンジホイップクリームのケーキ」、「三匹の子ぶた」のビッグ・バッド・ウルフをイメージした「チョコクリームのタルト」をアソート。

後列には、「リトル・マーメイド」のアースラをイメージした「ブルーベリージャム入りブルーベリークリームのタルト」、「ヘラクレス」のハデスをイメージした「ソーダ風味ホイップクリームのケーキ」、「101匹わんちゃん」のクルエラをイメージした「ホワイトチョコホイップクリームのラズベリータルト」、「眠れる森の美女」のマレフィセントをイメージした「ミント風味のホワイトチョコホイップクリームのケーキ」が入っています。

価格は3132円（以下、税込み）。販売期間は10月1日から同月31日。ネット予約の受付期間は9月26日午前10時から10月18日まで。店舗受け取りは10月1日から10月23日までです。ネット予約は同社公式サイト内の「店舗で受け取りネット予約」から申し込むことができます。店舗予約は実施中。生産上限に達し次第、販売終了です。

さらに、今年は新たに「眠れる森の美女」のマレフィセント、「リトル・マーメイド」のアースラをイメージしたムースケーキも新発売されます。

「＜マレフィセント＞青りんごムースケーキ」は、マレフィセントの2本の角に黒いマントをまとった姿を表現した一品。邪悪な雰囲気ながら、食べると青リンゴの爽やかな味わいがするケーキです。サイドフィルムには、マレフィセントと変身後のドラゴンの姿や、手下のディアヴァルがデザインされています。

「＜アースラ＞ブルーベリームースケーキ」は、アースラをイメージしたケーキです。タコのような脚と派手なメーク姿が表現された妖しい雰囲気ながら、食べるとブルーベリーの爽やかな味わいとなっています。アースラの手下であるフロットサムやジェットサム、海にまつわるアイテムが描かれたサイドフィルムが巻かれています。

どちらも価格は各486円。10月10日から同月31日まで発売されます。

なお、「＜マレフィセント＞青りんごムースケーキ」と「＜アースラ＞ブルーベリームースケーキ」をペアで購入すると、先着でオリジナルペアセットBOXに入れて提供されます。BOXがなくなり次第終了です。