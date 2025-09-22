メイプル超合金カズレーザー（41）が22日までに、ぺこぱ松陰寺太勇（41）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を更新。自身がMCを務めていた番組が2本、今月初めに終了した件に言及した。この日、カズレーザーは松陰寺とともに、一部週刊誌に自身について書かれたガセネタをいじりまくるトークなど展開して盛り上がった。その流れで、カズレーザーは自ら「番組が俺、2本終わったんですよ。（日本テレビ系）