ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 名古屋市の担当課長に賄賂を渡す 広告会社役員の女に懲役1年執行猶予… 賄賂 時事ニュース CBC NEWS 名古屋市の担当課長に賄賂を渡す 広告会社役員の女に懲役1年執行猶予3年 2025年9月17日 20時37分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 名古屋市に本社がある広告会社「ニック」の取締役の54歳女 名古屋市の担当課長に約43万円分の賄賂を渡した罪に問われた 17日の裁判で、名古屋地裁は懲役1年執行猶予3年の判決を言い渡した 記事を読む