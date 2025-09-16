人気の「ヒロインメイク ロングUPマスカラ スーパーWP」から、数量限定カラー「オールドテディベア」が2025年9月22日(月)に登場します。黄みのあるダークなくすみブラウンは、温かみのあるナチュラルな印象を叶える大人の新色。重ねるほどに長く伸びるロング効果と、スーパーウォータープルーフ処方によるにじみにくさで、美しいまつ毛を1日中キープしてくれる