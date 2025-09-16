【ヒロインメイク】数量限定♡秋映え「オールドテディベア」発売

人気の「ヒロインメイク ロングUPマスカラ スーパーWP」から、数量限定カラー「オールドテディベア」が2025年9月22日(月)に登場します。黄みのあるダークなくすみブラウンは、温かみのあるナチュラルな印象を叶える大人の新色。重ねるほどに長く伸びるロング効果と、スーパーウォータープルーフ処方によるにじみにくさで、美しいまつ毛を1日中キープしてくれる優秀アイテムです。

深みブラウンで叶える大人まつ毛

今回の限定色「オールドテディベア」は、柔らかく深みのあるダークなくすみブラウン。黒よりも優しく、ブラウンよりも印象的に仕上がる絶妙なカラーです。

秋冬のメイクにぴったりで、目もとに温かみをプラスしながらも上品な存在感を演出します。

BANILA COのポップアップが渋谷ロフトに登場♡限定カラーや特典も！

長時間カールキープ＆ロング効果

「ロングEXファイバー」と「5mmロングエクステファイバー」を配合し、塗り重ねるほどにぐんぐん伸びる美しいロングまつ毛へ。

セパレートカーブブラシでダマにならず、1本1本がすっと広がる仕上がりに。さらにスーパー※1ウォータープルーフ処方で涙や汗に強く、朝から夜まで上向きカールをキープします。

まつ毛美容液成分も6種配合で、メイクしながらケアできるのも嬉しいポイント♪

※１ ヒロインメイク マスカラ内で。

商品概要

ヒロインメイク ロングUPマスカラ スーパーWP



価格：6g・1,320円(税込)

カラー：限定1色

発売日：2025年9月22日（月）数量限定発売

※取り扱い店の詳細についてはお問い合わせください。

数量限定色で秋のまなざしをアップデート

この秋、ヒロインメイクから登場する数量限定マスカラ「オールドテディベア」は、大人の女性にふさわしい温もりブラウン。柔らかな色味でありながら、くっきりとした印象を与えてくれる絶妙なカラーです。

ロング効果と強力なカールキープで、秋メイクをぐっと洗練されたものに仕上げてくれます。数量限定の特別なカラーだからこそ、早めのチェックがおすすめです♡