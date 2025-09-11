9月11日、現在双子を妊娠中の中川翔子がInstagramを更新した。【写真】「顔よりでっかい」シャインマスカットを持った笑顔SHOTを公開中川は、自身のInstagramアカウントにて、自分の身に起きているマイナートラブルについて、「細切れ睡眠眠れないのはあきらめてるんだけどね」「鏡で自分を見るたびに落ち込んで泣きたくなる」「妊娠してから身体中がオイリーになって肌も頭皮も」と切り出した。続けて、「オイリー肌用シャンプー