休んでいるのに疲れが取れないのは、なぜなのか。脳神経外科医の菅原道仁さんは「疲れの原因は体ではなく脳にある。背後には自律神経の乱れが隠れており、正常な状態に戻すために食事や睡眠で意識してほしいことがある」という――。（第2回）※本稿は、菅原道仁『働きすぎで休むのが下手な人のための休息する技術』(アスコム)の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／EyeEm Mobile GmbH※写真はイメージです - 写真＝iSt