石破茂総理大臣が7日、緊急の記者会見を行い辞任する意向を正式に表明した。昨年の衆議院選挙、今年の参議院選挙で自民党が敗北したことを受け、引責を求める声が党内で出ていたが、石破総理は辞任のタイミングとして、アメリカとの関税交渉が一区切りついたことをあげ、また今後行われる総裁選については「後進に道を譲る」「立候補はしない」と明言した。【映像】石破総理、辞任表明の会見報道陣からは、衆参両院での選挙に