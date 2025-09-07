健康食の一つとして有名な「納豆」を日頃からよく食べる人は多いのではないでしょうか。納豆には悪玉菌を減らし、腸内環境を整える作用があるといわれています。ところで、健康に良いからといって納豆を食べ過ぎると、体にどのような影響を与える可能性があるのでしょうか。納豆の1日の摂取目安量や、納豆の栄養素が減ってしまう食べ方などについて、医師の市原由美江さんが解説します。納豆はプリン体が多く尿酸値が高い人は注