9月2日の放送で最終回を迎え、7年半の歴史に幕を下ろしたバラエティ番組『家事ヤロウ!!!』（テレビ朝日系）。MCのカズレーザー（41）、バカリズム（49）、お笑いコンビ・阿佐ヶ谷姉妹、料理家の和田明日香（38）が出演したが、放送開始当初からMCを務める中丸雄一（41）の姿は最後までなく――。「この番組は“家事初心者のMCたちが家事を学んでいく”というコンセプトで、’18年4月に深夜帯で放送開始しました。カズレーザーさん