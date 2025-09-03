定例記者会見に臨む経済同友会の新浪剛史代表幹事＝3日午後、東京都千代田区経済同友会の新浪剛史代表幹事は3日の定例記者会見で、購入したとされるサプリメントが違法の疑いがあるとして警察の捜査を受けたことを「法を犯しておらず潔白だ」と主張した。「しかし結果的にこうなったことは私の不注意であり、社会をお騒がせしたことをおわびする」と謝罪。同友会の活動は当面自粛するが、代表幹事を直ちに辞任しないと表明した。