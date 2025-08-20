2025年８月20日、日本サッカー協会（JFA）から女性初のロールモデルコーチに指名された近賀ゆかり氏。アンダーカテゴリーの日本女子代表チームをはじめ、JFA推進の若年層強化および普及活動に携わる同氏は、現役時代に様々なクラブでプレーしている。具体的には、日テレ・ベレーザ、INAC神戸レオネッサ、アーセナル・レディースFC（イングランド）、キャンベラ・ユナイテッドFC（オーストラリア）、杭州女子倶楽部（中国）、メ