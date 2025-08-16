¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ï£¸·î15Æü¡¢¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥«¡¼¥¯Àï¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î½é¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£Á°ÅÄ¤ÏÁ°È¾26Ê¬¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¡£Éâ¤­µå¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÈ¿±þ¡£¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤Î£±ÅÀ¤À¤±¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë£³ÆÀÅÀ¡££´¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¥é¥¦¥ó¥É¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ø67 HAIL HAIL¡Ù¤Ï¡¢ºÎÅÀµ­»ö¤ÇÁ°ÅÄ¤ò£·ÅÀ¤ÈÉ¾²Á¡£¡Ö¥Ü