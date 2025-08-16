¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¡×º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾Î»¿¡ª °ÜÀÒ¤Î±½¤Ë¤Ï¡Öºòµ¨¤ÎÆÀÅÀ²¦¤¬µî¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶²¤ì¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ï£¸·î15Æü¡¢¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥«¡¼¥¯Àï¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î½é¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤ÏÁ°È¾26Ê¬¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¡£Éâ¤µå¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÈ¿±þ¡£¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤Î£±ÅÀ¤À¤±¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë£³ÆÀÅÀ¡££´¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¥é¥¦¥ó¥É¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ø67 HAIL HAIL¡Ù¤Ï¡¢ºÎÅÀµ»ö¤ÇÁ°ÅÄ¤ò£·ÅÀ¤ÈÉ¾²Á¡£¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÂÎ¤ò¤«¤¬¤á¤Æ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢¥·¡¼¥º¥ó½éÆÀÅÀ¡×¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï²÷Â¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÉ½¾ð¤¬»ÄÎ±¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊóÆ»¡£°ÜÀÒ¤Î±½¤âÀä¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥¨¥À¤¬¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤Àµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢º£Ìë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Èà¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ëÃû¤·¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¡¢º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÁê¼ê¼éÈ÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡ÖÈà¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ºòµ¨¤ÎÆÀÅÀ²¦¤¬µî¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶²¤ì¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤Ù¤¤À¡×
¡¡ºòµ¨¡¢Á°ÅÄ¤Ï¸Å¶¶µü¸è¤¬°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤éCF¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°Ü¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¡£¸ø¼°Àï¤Ç33ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¡¢¥ê¡¼¥°¤ÎÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢µî½¢¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¾¥¯¥é¥Ö¤Î´Ø¿´¤Ï¾ï¤Ë¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â³ÛÄó¼¨¤Ê¤é¼çÎÏ¤Ç¤âÇäµÑ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¤±¤Ë¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤Þ¤Ç²±Â¬¤ÏÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÎðêÂÌÅ·FW¤¬¥°¥é¥¹¥´¡¼¤Ë»Ä¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
