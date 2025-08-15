「ランコム（LANCÔME）」の現代的で力強く独立した新時代の女性たちを象徴する「イドル シリーズ」から、美容液をベースにしたクッションファンデーション「イドル スキン セラム ファインカバー クッション​」（全4色、本体 7920円、リフィル 6600円、パフ 550円）が登場する。伊勢丹新宿店と阪急うめだ本店で9月3日に先行発売し、9月5日に全国発売する。 【画像をもっと見る】 イドル スキン セラム ファインカバ