従来の速いという概念を覆す想定は130台130年の歴史を持つAUTOCAR史上、最もパワフルな公道モデルへ試乗が叶った。英国工場の閉鎖という情報も聞こえる中、ロータスが5年を費やしたハイパーカー・プロジェクト、タイプ130は遂に完成を迎えた。【画像】「速い」概念を覆すエヴァイヤを写真で観察電動ハイパーカーたちエミーラも全125枚果たして、その速さは桁違い。文面でお伝えできることには限界があるが、従来の速いと