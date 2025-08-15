バラエティ番組『幸せ！ボンビーガール』（日本テレビ系）の「上京ガール」として話題になったタレントの川口葵さんは8月14日、自身のInstagramを更新。結婚発表後、初めて一緒に仕事をした際の夫婦ショットを披露しました。【写真】川口葵＆武尊夫婦の仲良しショット「本当お似合いの夫婦ですね」「今日は2人で一緒に初お仕事」と報告し、夫婦ショットを1枚載せている川口さん。2人は寄り添い合い、川口さんはピースサインを、格