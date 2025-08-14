〈東京から甲子園まで19時間、母校の応援に間に合わず泣き崩れる女子生徒…中国道と名神高速で135km、“お盆史上最悪の渋滞” はなぜ起きた？〉から続く連日の酷暑を耐えてようやく迎えたお盆休み、帰省にレジャーにと、普段は行けない場所へのお出かけを待ち望む人は多いだろう。しかし車での長距離移動と切っても切り離せないのが、高速道路の渋滞だ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）楽しみにしていた予定が大幅に狂う