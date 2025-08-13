「巨人３−４中日」（１３日、東京ドーム）巨人・田中将大投手が今季５度目の先発マウンドに上がったが、味方の失策に足を引っ張られた。５回３失点（自責点０）で降板となり、今季２勝目とはならなかった。３点リードの五回１死一塁。山本を併殺コースの二ゴロに打ち取ったが、門脇の二塁への送球が左翼方向にそれる間に１点を返された。続く上林に右越え適時二塁打を浴びて１点差とされると、２死二塁からはボスラーに中前