「巨人−中日」（１９日、東京ドーム）巨人の小笠原慎之介投手が１９日、移籍後初先発を迎える。その相手が古巣・中日とあって、試合前から左翼席の中日ファンから何度もブーイングが起こる異様な雰囲気となった。球場で先発バッテリー、先発オーダーが発表される際にいずれも中日ファンからブーイングが起こった。また巨人ファンが先発オーダーの応援歌合唱の際にも同じようにブーイングが起こった。小笠原は１８日、初戦