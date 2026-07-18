９回２死一、二塁、サヨナラ３ランを放ちチームメートに祝福され歓喜の坂本（中央＝左手前から、ウィーラーコーチ、ウィットリー、キャベッジ、ダルベック＝カメラ・渡辺　朋美）スポーツ報知

巨人・坂本勇人が9回にサヨナラ3ランを放ち、王貞治と並ぶセ最多記録に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 巨人の坂本勇人がサヨナラ3ランを放ち、中日戦で3連勝を飾った
  • 9回2死一・二塁で左腕・斎藤から左越え4号、通算8本目のサヨナラ弾となった
  • 王貞治若松勉に並ぶセ・リーグ最多記録で、チームの貯金は今季最多タイの8
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