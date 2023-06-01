大谷翔平が後半戦初安打の先制タイムリーを放ち、激走で本塁生還

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 大谷翔平が7月19日のヤンキース戦ダブルヘッダー1戦目に先発出場した
  • 3回1死一塁の2打席目に右翼への先制適時二塁打を放ち後半戦初安打を記録
  • 左膝の状態に不安を抱えながらも、ベイツ打撃コーチは状態の良さを強調した
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