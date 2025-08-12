サンワサプライ株式会社は、ノートパソコンへの給電に最適で、AC出力が可能なモバイルバッテリー「BTL-RDC42」を8月下旬に発売する。USB Type-Cポートから本体充電も可能で、専用ACアダプタを持ち歩くことなくノートパソコンやスマートフォンを手軽に給電・充電できる。また、従来モデル比約25％の薄型化を図り、より快適に持ち運びができるようになった。■3種の給電ポート搭載AC×1、USB A×2、Type-C×1と３種の給電ポートを搭