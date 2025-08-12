ノートパソコンへ給電できる！AC出力とUSB Power Delivery出力対応のモバイルバッテリー
サンワサプライ株式会社は、ノートパソコンへの給電に最適で、AC出力が可能なモバイルバッテリー「BTL-RDC42」を8月下旬に発売する。USB Type-Cポートから本体充電も可能で、専用ACアダプタを持ち歩くことなくノートパソコンやスマートフォンを手軽に給電・充電できる。また、従来モデル比約25％の薄型化を図り、より快適に持ち運びができるようになった。
■3種の給電ポート搭載
AC×1、USB A×2、Type-C×1と３種の給電ポートを搭載しており、様々な機器に対応する。
■ACでもType-Cでもノートパソコンへ給電できる
ACコンセントプラグを直接挿せる最大65WのAC出力ポートを搭載し、ノートパソコンへ給電できる。さらにUSB PD最大45W出力対応なので、付属のType-CケーブルでType-C充電対応パソコンへの給電も可能だ。
■専用のACアダプタ不要！蓄電もUSB PDに対応
付属のType-Cケーブルでバッテリー本体に蓄電でき、専用ACアダプタを持ち歩く必要がなく手軽に使用できる。また、USB PD対応カーチャージャーと付属のType-Cケーブルで、車内でもスムーズに蓄電できる。
■USB機器も充電できる
Type-Cポート×1とUSB Aポート×2 搭載し、タブレットやスマートフォンなどのUSB機器を充電できる。
■AC出力対応ながらスリム＆コンパクト
AC出力、USB PD対応Type-C、USB Aと多彩な出力ポートを備えながらも、薄型・コンパクトな設計を実現した高性能モバイルバッテリーだ。
■電池残量・出力状況が分かるLED表示
電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目で分かる。また、AC/USB A/Type-C各ポートが出力可能な状態か分かるLED表示も搭載している。
※AC出力ポート・Type-Cポートは同時に使用することはできない。
■AC・USB Aポートに「低電流充電モード」搭載
AC・USB Aポートは「低電流充電モード」に対応し、ワイヤレスイヤホンやウェアラブル機器などの充電電流が小さい機器でも、自動で電源が切れず安心して充電できる。
※Type-Cポートは低電流充電モード非対応。
■スタイリッシュなアルミボディ
高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミ素材を採用している。
■Type-Cケーブル付属
機器への給電とモバイルバッテリー本体への蓄電の両方に使える、USB PD規格対応のType-Cケーブルが付属している。
■名入れ対応製品
社名や学校名などを印刷できる名入れに対応している。
■AC出力が可能なモバイルバッテリー「BTL-RDC42」
