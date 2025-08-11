英国で買える量産EVとして最長の777kmメルセデス・ベンツの新しいCLAは、英国で購入できる量産EVとして、最長の航続距離を誇る。国の縛りを除いても、最長777kmを凌駕するのはルーシッド・エア程度。だが、この持久力は複数ある特徴の1つに過ぎない。【画像】2025年最大インパクトメルセデス・ベンツCLA競合しそう？な電動サルーンたち全129枚この航続距離を叶えた電費は、8.0km/kWh。限りある電力を最大限に活かす、技術力