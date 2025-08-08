山本芳久さんによるアリストテレス『ニコマコス倫理学』読み解き #1 天文学、生物学、詩学、政治学、論理学、形而上学などあらゆる分野の学問の基礎を確立し、「万学の祖」と呼ばれる古代ギリシャの哲学者アリストテレス（前384-前322）。彼が「倫理学」という学問を歴史上初めて体系化した書物が『ニコマコス倫理学』です。「倫理学」と訳されているギリシャ語は「人柄に関わる事柄」という意味で、彼が倫理学と呼ぶものは、義務