北朝鮮の国家保衛省は、ロシアに派遣していた保衛員2人を平壌に召還し、降格・左遷などの厳しい処分を下していたことが明らかになった。処分の背景には、現地の北朝鮮労働者による内部告発と、国家による思想統制の再強化という側面がある。デイリーNKの北朝鮮内部情報筋によれば、国家保衛省のハン・グァンジン氏は1月中旬、ソン・ミョンナム氏は3月末にそれぞれ緊急召還された。名目上は「定期総和（活動総括）」だったが、荷物