¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëABEMA¤ÎÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Øº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¯¥¿¥óÊÔ¡Ù¤¬¡¢9Æü¤ÎÇÛ¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ´°·ë¡£¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÏÂ¼³ðæÆ(¤«¤Ê¤È)¡õÁêÔÇÀ±²»(¤ê¤Î¤ó)¤Î¡È¤«¤Ê¤ê¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡É¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÁª¤ó¤À·è¤á¼ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£º¸¤«¤éÁêÔÇÀ±²»(¤ê¤Î¤ó)¡¢²ÏÂ¼³ðæÆ(¤«¤Ê¤È)¡û¡ÖÁ´Êý¸þ¤­¤ì¤¤¤Ê¤ª´é¡×¡Ö°ìÌÜ¤Ü¤ì¡×Âè°ì°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤ê¤Î¤ó¤Ï¡¢¡Ö°ìÌÜ¸«¤¿¤È¤­¤«¤é¡¢¿ÈÄ¹¹â¤Ã! ¤È»×¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÁ´Êý