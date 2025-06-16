会社の部下を殴るなどして死亡させたとして、茨城県警は１６日、いずれも会社員で同県結城市の男（４７）と同県古河市の男（３９）の２人を傷害致死容疑で逮捕した。発表によると、２人は共謀し、２月２２日午前１時５分頃、古河市内のコンビニエンスストア駐車場で、部下だった会社員男性（当時４１）の顔面を殴ったり押し倒したりする暴行を加えて打撲などのけがを負わせ、同月２４日、単独性外傷性くも膜下出血で死亡させた