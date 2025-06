AIでウェブアプリやウェブサイトを作成できるサービス「Lovable」で作られた物の多くに、ユーザーの名前やメールアドレスといった重要な情報が漏えいしてしまう欠陥が存在することが明らかになりました。Statement on CVE-2025-48757https://mattpalmer.io/posts/statement-on-CVE-2025-48757/CVE-2025-48757https://mattpalmer.io/posts/CVE-2025-48757/The hottest new vibe coding startup Lovable is a sitting duck for hacke